Jared Gaon把他印象深刻的一幕後製配上音樂,引起不少球迷關注。

From the Soul of Man》,而

Jared Gaon翻玩,惡搞成他正在聽《

Jumpman - Future & Drake》,不過有趣的是,竟然毫無違和感,於是

Jared Gaon又換了一首歌《

Unwritten - Natasha Bedingfield》結果也被瘋傳。

紀錄公牛王朝與「籃球大帝」Michael Jordan的《最後之舞》紀錄片終於全數播畢,不過球迷還是意猶未盡,紛紛在社群網站「朝聖」影片中的內容,其中有一位球迷這是《最後之舞》第十集,1998年季後賽前的公牛隊巴士,Michael Jordan正在聽他好友Kenny Lattimore尚未上市的音樂專輯,而這也被Kenny Lattimore之後證實,是他的專輯《Jordan賽前會聽《Days Like This》這首歌。Michael Jordan這一個景象被