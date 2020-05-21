NBA／直言本季湖人神似當年馬刺　老將格林解析其中原因

綽號「聖堂射手」的湖人隊老將Danny Green(格林)，過去分別曾在2014年的馬刺、2018年的暴龍拿下總冠軍，他近日在個人Instagram與隊友直播時表示，他認為現在的湖人隊和當年奪冠的馬刺有很多相似之處。





格林表示：「我覺得這支湖人隊比起暴龍，更像當年的馬刺隊。那年的暴龍隊中有很多年輕球員，但那年的馬刺，當時隊上有很多很多老將，但我們相處得很融洽。我和Kawhi Leonard當時都更年輕，但都在巔峰時期，而我們也有一些老將。對我們來說，我看到的相似之處是有很多資深球員，而且具有陣容深度，我們絕對夠深度。很顯然地，健康的球隊總是所向披靡，當然還需要一點運氣成分，但球隊會在正確的時間大放異彩。」





本季的湖人老將雲集，其中「詹皇」LeBron James繳出25.7分的場均得分，7.9籃板、聯盟最高的10.6助攻，並且率領球隊以49勝14敗在西區位居第一，睽違多年再次闖進季後賽，而湖人也被視為今年奪冠最大熱門。





格林表示：「我認為我們運作的很順，我們在正確的時間點運作，總是打敗該被擊倒的球隊，我認為對我們來說最重要的就是找到利基，並且好好適應輪值，適應球隊的規則，同時以大局為重。我覺得我們的狀況是這樣，Rondo、Alex Caruso、Kuzma都明白自己的位置，一點也不會沮喪。我常常能理解總教練為什麼頭痛，因為我們有太多好球員了，所以分配到的時間都不足以讓每個人有機會碰到球。」



