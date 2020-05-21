足球／第一屆國小足球世界盃全國賽　女子組雨中開踢

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，屏東牡丹高士國小球員。（圖／迷你足球協會提供）

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，雲豹能源科技創辦人張健偉(後排中)。（圖／迷你足球協會提供）

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，第二天女子組雨中開踢。（圖／迷你足球協會提供）

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，台東尚武國小球員。（圖／迷你足球協會提供）

「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」來到第二天賽程，各隊為了晉級紛紛端出最好的陣容，來自台灣最南端的屏東牡丹鄉的高士國小，全校只有24人，所有六年級的8位學生全部北上參賽，今日雖敗給台北市明道國小，教練郭元俊表示，球隊在這幾位球員畢業後面臨嚴重斷層，之後能踢球的只剩低年級，為了讓這些球員能在畢業前有美好回憶，全部球員將會輪番上陣，不過郭元俊教練並不氣餒，他強調只要有學生想踢他還是會繼續組隊參賽，甲組現役選手台電守門員黃秋霖及台電球員曾志偉小時候都曾在他的指導下擁有亮眼的表現。此次參賽隊伍之一的台東尚武國小由於位處台東偏鄉地區，全隊在平常的練習所需軟硬體及經費均不足，雲豹能源科技創辦人張建偉獲悉後，除了提供球隊所需裝備器材外，也提供一筆經費給學校，創辦人張健偉平時相當熱愛足球，也長期關注國內足球基層發展，三年前便與迷你足球協會合作贊助賽事，據雲豹能源公關經理張祐慈表示，雲豹能源近年持續推行「綠能公益計畫」，除了幫助偏鄉及弱勢團體架設太陽能發電系統外，一直以來也關懷幼兒身心發展，提供資源予偏鄉地區學童，善盡企業公民責任，也希望藉由創辦人張健偉的拋磚引玉下，能吸引更多企業關注國內基層足球發展。女子組在下午展開賽程，雖然下起滂沱大雨，不過由於是人工草皮球場，在場地未積水的情況下，雨勢絲毫不影響球賽進行，此次參賽各隊實力在伯仲間，因此每場比賽分數均在1、2球間分出勝負，有二場比賽均靠PK產生勝隊，落敗的一隊也因為惜敗而全隊抱在一起哭到已分不出是雨水還是淚水，雖不致影響晉級，也因為重視這比賽而更想爭取較好名次，明日賽事依舊在迎風河濱球場展開最後的八強淘汰賽，屆時各隊為了晉級勢必拿出最好的實力迎接挑戰。