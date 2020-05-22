NBA／前公牛GM重建後喬丹時期　竟想找這3位名人堂傳奇

退役球星Jamal Crawford在2000年加入芝加哥公牛，是「後Michael Jordan(喬丹)時期」的重要戰力，他近日在播客節目中透露，當時總經理Jerry Krause曾有意將Tim Duncan、Tracy McGrady、Grant Hill等名人堂球星招募進球隊，再打造一個新的公牛王朝。





Crawford在《The Platform Basketball Podcast》中表示：「我的第一年和第二年，當時我們是全聯盟最年輕的球隊，對吧？而當時球迷也都知道，所以他們都覺得是在重建階段。但我的菜鳥年，Jerry打算找來Grant Hill、Tim Duncan和T-Mac。」





「很明顯，當時喬丹剛退休，對吧？我們有很大的薪資空間，而且我們當時又有很多便宜的菜鳥，所以回顧那時候，我保證Grant、Tim和T-Mac那時都是自由球員，Jerry全心全意認為可以得到他們三人，即使只搶到兩個，那也是很猛。」Crawford接著說。





很顯然Jerry Krause當時想將公牛帶上另一波高峰，但在喬丹離隊之後，就很難吸引其他大咖球員加入公牛。喬丹的第二次引退，讓公牛喪失他人眼中的威望和冠軍地位，更不用說Scottie Pippen和Steve Kerr也不在此陣容當中，因此當時想要Tim Duncan、Tracy McGrady、Grant Hill加入公牛，只是Krause當時的空想。



