舉重／郭婞淳練習就破世界紀錄　教練霸氣：不怕對手知道

▲UA攜手運動好手 郭婞淳、陳念琴一同以全新精神「The Only Way Is Through 戰勝是唯一的路」持續奮戰！（圖／UA提供）

▲郭婞淳、陳念琴透過自身經歷分享，懷抱信念及擁有無堅不摧的意志，就會找到屬於自己的出路！（圖／UA提供）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）導致全球體壇停擺，東京奧運延期一年，我國舉重女神郭婞淳也受到影響，教練林敬能今（22）天透露近期的備戰戰況，笑說「每天都在拿金牌」，也不怕讓對手知道郭婞淳狀態多麼好。「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女王」陳念琴今天與2位教練林敬能、柯文明，出席運動品牌Under Armour記者會，郭婞淳看到UA和看到滅火器樂團跨界合作新歌MV裡面出現家人、教練打氣畫面，還感動落淚。郭婞淳表示知道家人受訪，但也是第一次看到家人說內心話，讓她眼眶泛紅，也想起2010年開始接受林敬能指導，教練相當嚴格，曾對他說，「你永遠達不到我的要求。」但如今已成為教練的驕傲。林敬能表示就像父母一樣愛子心切，所以很嚴格，好選手的目標是永無止盡，好還要更好，現在已為郭婞淳設下更大的目標「2個量級冠軍」要包辦59和64公斤級冠軍，希望盡早比完奧運，繼續朝這個目標邁進。郭婞淳本季包辦亞錦賽和世錦賽2面金牌，目前在女子59公斤及奧運積分名列第1，幾乎篤定能第3度叩關奧運，林敬能透露，平時練習輕鬆破上屆奧運金牌紀錄、泰國選手蘇甘雅的總和240公斤，笑說，「每天都在拿金牌」。8月，郭婞淳預計參加國訓中心舉辦的奧運模擬賽，林敬能表示就算有轉播也不怕讓對手知道郭婞淳現在有多強，霸氣直呼，「讓對手準備好拿銀、銅牌。」現在只怕奧運不比。防疫期間郭婞淳繼續備戰，今年3月突破瓶頸，挺舉衝到145公斤，再度打破自己保持的世界紀錄，她坦言在舉起那一刻內心非常開心，對於教練霸氣直呼要對手來看，她笑說自己比較保守，不太喜歡給人家看光光。