足球／國小足球世界盃全國賽　風雨中奮戰求勝拚晉級

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，屏東高士國小在PK賽獲勝後取得晉級資格，全隊抱在一起哭。（圖／迷你足球協會提供）

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，台東寧埔國小(右)在PK賽中飲恨敗北。（圖／迷你足球協會提供）

▲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，桃園同德國小(左)與台北金華國小在雨中激烈爭搶。（圖／迷你足球協會提供）

由教育部主辦的「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」今(22)日第三天的賽程將攸關晉級與否，雖然天公不作美、整日陰雨不斷，卻絲毫不減場上每位小球員的熱情，每隊的目標都希望在今日全力求勝，今天獲勝者將有機會晉級八強賽事。來自台東長濱鄉的寧埔國小今日在與屏東最南端的高士國小一役由領先拼戰到最後的PK賽，卻在決勝球不幸飲恨敗北，連續二天遭到逆轉而淘汰，原本被看好可晉級的希望破滅，全隊從上到下乃至長途開車跋涉北上的家長加油團賽後氣氛都處於低氣壓，總教練蕭再發賽後哀怨的表示，全隊已經盡了最大的力量想踢贏比賽，無奈連續二天都遭到逆轉，不過還是非常感謝教育部主辦的這項賽事，因為有提供經費才有機會北上參賽，除了想讓球員有機會看看外面球隊有多強外，也順便帶學生在台北到處走走當作戶外教學。寧埔國小全校共有29人，能踢球的高年級只有7人，而且全都是隔代教養的家庭，蕭再發教練最初不願讓這些小朋友學壞，在校長的支持及自身的興趣下成立球隊，甚至還自費考取教練證照，有時還自掏腰包為球員添購釘鞋，偏鄉地區最煩惱的就是去外地比賽經費，若不是教育部主辦這項賽事也無法造福花東偏鄉地區學校。迷你足球協會除了推廣幼兒足球外對於少年足球也相當關心，尤其是外島地區的基層足球運動也不遺餘力，澎湖的西溪國小算是相當注重足球運動的學校，雖是社團性質的球隊在訓練及強度上遠不及體育班，但卻相當注重球員的學習態度及品德教育，教練陳建隆說澎湖縣內每年會有四次盃賽，但來到台灣本島比賽的機會非常少，對離島球隊來說，與台灣的強隊切磋交流才是最重要的經驗累積，但往往取決於全國賽制及經費問題無法完成，也非常感謝這次能有主辦單位的經費補助及對離島地區的關注才能實現這夢想。明(23)日將開始男子組18強及女子組16強單敗淘汰的賽程，地點依舊在迎風河濱足球場，贏球或提前放暑假將會是各隊拼戰的焦點。