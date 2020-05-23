NBA／年少輕狂曾逼退恩師　爵士前主控緬懷史隆教頭

猶他爵士「教皇」Jerry Sloan，昨晚傳出過世的消息，享年78歲。而曾經和他處得不愉快的昔日爵士天才控衛Deron Williams，今日也在社群網站上發文緬懷，傷心的表示：「還好所有誤會在恩師離世前就已經冰釋」。Sloan在1988年接手爵士帥印後，一待就是23年，曾是NBA在同一支球隊執教時間最久的教練。在這段期間他總共率領爵士拿下1221場比賽的勝利，在史上排名第4。另外，自1988年到2003結束為止的15個賽季，Sloan率領爵士獲得了這段期間內全NBA最好的戰績。不過在退休之後，他的身體狀況欠佳，罹患帕金森氏症，連走路都出現了困難。Williams曾經是被爵士寄予厚望的中興少主，但在年輕時其熱愛開派對，場下訓練也不夠努力，因此和Sloan發生了衝突，甚至傳出是逼迫球團辭退這位老教頭的主謀者，兩人關係也降到冰點。如今35歲的Williams早就已經離開聯盟，在2011年被交易籃網後，他還輾轉待過獨行俠和騎士等隊，但已不復當年之勇，可說那次衝突造成了他和Sloan兩人生涯的覆滅。當年在消息傳出後，Williams立刻成為眾矢之的，被猶他城批評為叛徒，但事隔多年他透露自己和Sloan早就說開了，也為前教頭的過世感到哀傷。「今天早晨聽到Sloan教練去世的消息之後，我悲痛萬分。為Tammy(斯隆遺孀)及其家人祈禱。我知道當年在猶他我們之間的故事結局不盡人意，但我很高興能夠在一切都為時已晚之前有機會與他坐下來冰釋前嫌。」Williams在個人IG上如此寫道他坦言當年的事將在餘生中縈繞在自己的心頭，不過也仍然很榮幸能在Sloan手下效力5年半時間，「我從他身上學到了太多東西。當你離開球場時，他總是會站在你身後支持你。安息吧，Sloan教練。」