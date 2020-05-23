NBA／喬丹只會得分？T-Mac打臉佛萊言論

《最後之舞》播畢後，「Michael Jordan和LeBron James誰更好」的爭論越演越烈，近日傳奇球星「T-Mac」Tracy McGrady在《ESPN》的節目上反對前聯盟中鋒Channing Frye(佛萊)的觀點，認為Jordan在場上並非只要負責得分就好。日前Frye在受訪時表示，如果不考慮冠軍戒指數量，那James將是史上最偉大的球員，並且直言Jordan在場上的工作就是得分，雖然效率絕佳，但在現代籃球中他並不認為這樣就能奪冠。對此，McGrady認為這樣的說法是錯誤的，因為Jordan在場上絕對不是只有在得分。「他說的就和笑話一樣，你不可能看了那10集的紀錄片，然後說Michael只關心得分。」另外，McGrady還列出事實補充說明：「Michael曾9次入選最佳防守陣容，還曾經當選過最佳防守球員，那可不只是得分。在80年代末期，他曾連拿7場大三元。所以，這傢伙只要他想——就像我對LeBron的感覺那樣——他可以一整個賽季場均大三元。」至於為什麼Jordan能做的事這麼多，卻讓人誤以為他是一個純得分手？McGrady解釋說這是因為他身邊已經有一個出色的組織者Scottie Pippen了，所以他在場上的任務變成專注於得分和防守。但這不代表他沒辦法做好其他的事。