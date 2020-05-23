根本網美等級　速度魂爆發的賽車美少女Betty Chen　

賽車要配上美女這是一般大眾的認知，但通常美女指的是場邊的模特兒或是賽車女郎，不過要是開賽車的車手就是美女，這應該顛覆很多人的想像。台灣賽車界就有一位超級美女Betty陳映瑜，她目前征戰於GT3賽場，父親就是台灣賽車教父陳俊杉。



▲賽車美少女Betty Chen(圖/擷取Betty IG)

2018年首度參與上海GT Master賽事就拿下優異成績並登上頒獎台，隨後因代言車用香氛品牌而登上各大車訊雜誌。2019/2020賽季，他在國際級卡丁車與初級方程式賽車領域都表現優異，車隊因此安排她出賽全年度China GT Championship GT3組的賽事，這對於一位女性車手來說是相當大的肯定。紮實的訓練加上經驗的成熟，讓她被視為是亞洲賽車界的明日之星。



▲賽車美少女Betty Chen(圖/擷取自Betty IG) 當然Betty接觸賽車理由很簡單，就是因為老爸，從小耳濡目染，開始慢慢對賽車培養興趣。比起其他大小姐享受貴族生活，Betty選擇了一條冒險的路。而這條路上充滿著很多的困難，尤其男選手和女選手存在著天生的差距，像是體力就是個大劣勢，因為賽車動輒是幾個小時的比賽，尤其在穿著厚重的衣服情況下，耐熱能力也很重要，因此健身房是Betty在非比賽期的最好去處，一週下來至少有三天要待在那。





除了必須維持體能外，飲食也是Betty要控制的，而且她算是賽車選手起步晚的，所以要付出更多時間和精力，甚至暫停學業，希望能在有限的賽車選手生涯，盡情發掘極限。



▲(圖/擷取Betty IG)

但一週上三天健身房的訓練和為了賽車的付出卻常常被大家忽略，身為賽車教父的女兒，光環大壓力也大。Betty曾說：「因為大家都在看妳的表現，如果表現得好，大家就會說『老爸基因好』；如果表現得不好，『又會被說怎麼差這麼多？』」



但Betty並沒有被質疑擊倒，選擇用成績說話，現在已經闖出一片天受到肯定，接下來她需要再站穩腳步並持續進步，希望未來有一天能在更高等級的賽事看到美麗的車手身影。



