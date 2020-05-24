NBA／冠軍戰守住柯瑞追平三分　勒夫：我們演練過數百次

2016年NBA總冠軍賽搶七戰，克里夫蘭騎士笑到了最後、拿下隊史首冠，陣中明星大前鋒Kevin Love奮力守住Stephen Curry的追平三分球，被認為是其中關鍵的一回合。對此，他也在近日談到了當時的策略。此役讀秒階段，騎士主控Kyrie Irving在外線飆進高難度的一球，幫助球隊取得重要的領先，下一回合Curry在外線利用錯位的機會準備單打Love，但後者完全跟上腳步，努力的守下了對方的攻勢，成為致勝關鍵。「我們基本就是採用1到5號位全部換防的策略。我們試圖對任何弧頂位置的持球人掩護進行包夾，特別是中間位置，無論如何都要在弧頂努力包夾Klay(Thompson)或Steph。」Love如此說道。另外他也強調球隊多次演練過這個防守戰術，「我們反覆回看影片，在訓練裡練習、賽前講解，任何時候我們都在抽空複習那個戰術，我們就此演練了數百次。」)之前Curry在受訪時曾表示自己當時策略錯誤，應該要選擇用速度切入，而不是在外線勉強出手，但Love卻認為進入內線反而對自己有利，因為這樣其他騎士的球員就能夠來幫忙協防。不過Love也透露當時其實出現了一些小失誤，那就是球隊原本的策略是如果對方4、5號位拿到球的話，要阻止他們回傳，但那時當他們成功迫使Curry把球傳給Green後，卻又讓後者將球回傳，差點釀成大錯。回憶起那心驚膽跳的一刻，Love說：「那時我就在想，『天啊！我又得再防一次。他是全票MVP，史上最佳控衛之一，我能做什麼來迫使他出手一次高難度投籃？ 』值得慶幸的是，我完成了干擾、保持腳步，最終他投丟了。」