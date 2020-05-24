NBA／至今沒去領最強勇士的冠軍戒指　巴恩斯：我不配

NBA著名的硬漢球員Matt Barnes在退役後和好友Stephen Jackson一同主持了播客節目《ALL THE SMOKE》，受到許多球迷們的喜愛。近期他也在節目中自爆，其實時至今日，他都還沒有去領2017年的冠軍戒指。Barnes在2016-17年賽季結束後退役，那一季他再度回鍋勇士，上次穿上這隊的球衣是在2006-07賽季，當時他幫助金州創下「老八傳奇」；而第2次回歸，就讓勇士成功復仇騎士、拿下彌足珍貴的一座冠軍，真的可以說是這座城市的福將。不過Barnes自己卻對生涯最後一季的表現不是很滿意，那一季他中途被國王裁掉，之後和勇士簽約，打了20場、場均出賽20.5分鐘，能貢獻5.7分、4.6籃板、2.3助攻。但到了季後賽他就完全成為了板凳邊緣人，場均只能上場5.1分鐘，所以他也很豪氣的表示自己並非冠軍成員。「我不認為那是屬於我的冠軍。我來是因為KD傷了，球隊需要一個能穩定的打20到25分鐘的球員。但KD回來之後，我在例行賽結束前一周受傷了，之後掉出了輪換。」Barnes這麼說道。Barnes當時腳踝扭傷，直到季後賽第二輪將要結束時才痊癒。而且勇士那一季勢如破竹，例行賽拿下67勝，季後賽更是寫下聯盟史上最佳的16勝1負，因此也不太需要這位老將帶傷上陣。「當時他們已經8勝0負了。所以作為老兵，我知道他們不會改變輪換陣容，我也不期待。」談到那段經歷，Barnes顯得雲淡風輕，「我只是坐那里當一個超級老兵，為那幫小混蛋歡呼，一起慶祝、享受那段旅程。我沒有為此流過汗，沒有為防守LeBron James出過力，我不值得這個冠軍。」其實Barenes有在下一季回到甲骨文球場，並從Draymond Green手中接過冠軍戒指，不過他似乎在那之後把戒指給了知名媒體人Raymond Ridder，之後就一直放在後者的辦公室未去領取。