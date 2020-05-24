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中職／馬來寶想念台灣　不排除當投手教練

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-24 11:45:23
▲前中信鯨、嘉南勇士投手Carlos Mirabal（馬來寶）。（圖／取自Carlos Mirabal臉書）
前中信鯨隊、嘉南勇士隊投手馬來寶（Carlos Mirabal）今天在臉書上再次表明自己對台灣的想念，他也不排除回到職棒當投手教練。

馬來寶先是加入勇士隊，之後轉戰中信鯨，並前往日本加入火腿隊，1999年他出賽43場，2勝1敗，以1.86的防禦率拿下行防禦率王寶座。

而他在火腿待了6年期間，曾經在2003年單季投出16勝11敗戰績，防禦率4.65。最出名的曾是跟前中信鯨隊隊友亞力士在日職亂鬥。

 

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