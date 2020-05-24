日職／日職聯盟提出三小時半制　避免比賽時間過長

日本媒體《東京體育報》今天報導，日本職棒考慮6月19日開幕外，並且考慮遵照之前2011年東日本大地震的「3小時半制」，也就是說，比賽超過這個時間後，就不會有新的延長局數。2011年的東日本大地震為了節電，當時12球團想出此辦法，目的也是為了要節約資源，另外比賽也延到白天打，讓移動時間可以縮短。此外，選手在比賽中最容易讓免疫力下滑，因此也要特別注意避免感染新冠肺炎，比賽可能也會沒有延長賽。日職也在嘗試一軍29人制，以及其他舒緩方式，讓比賽可以順利進行。