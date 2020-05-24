中職／桃園球場終於解禁！樂天女孩倪暄販售盒餐

▲樂天桃猿隊開放球迷主場首戰。（圖／吳政紘攝）

▲樂天桃猿隊開放球迷主場首戰。（圖／吳政紘攝）

▲樂天桃猿隊開放球迷主場首戰。（圖／吳政紘攝）

桃園球場今天終於加入四隊開放2千人入場、開放使用盒餐的行列，現場球迷自下午2:30分左右就頂著豔陽天到場排隊，樂天桃猿也大張旗鼓開放球迷到場，這也是改造後的桃園球場，第一次迎接球迷到場。機器人應援團現在已經被放在入口處展示，球迷到場內走來走去的景象，剛好遇到假日，也更多球迷到場收購相關商品。頂著三連霸的頭銜，樂天桃猿終於可以迎接有球迷的比賽，現場球迷也紛紛表示：「等很久了！能進來就是開心。」