中職／桃園球場終於解禁！樂天女孩倪暄販售盒餐

桃園球場今天終於加入四隊開放2千人入場、開放使用盒餐的行列，現場球迷自下午2:30分左右就頂著豔陽天到場排隊，樂天桃猿也大張旗鼓開放球迷到場，這也是改造後的桃園球場，第一次迎接球迷到場。
機器人應援團現在已經被放在入口處展示，球迷到場內走來走去的景象，剛好遇到假日，也更多球迷到場收購相關商品。
頂著三連霸的頭銜，樂天桃猿終於可以迎接有球迷的比賽，現場球迷也紛紛表示：「等很久了！能進來就是開心。」
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