中職／開季4連勝暫居勝投王　王溢正自認身體狀況不佳

當本季各隊打線繳出亮麗成績單時，樂天桃猿投手王溢正卻能逆勢投出一場又一場的好投，今天在受訪時他表示自己這一季的身體狀況其實並不算好，不過一直嘗試把球路壓低，可能是因此才沒有遭受到各家強打砲擊。「身體真的不能開玩笑，尤其是現在年紀大了。」34歲的王溢正本季拿下4勝，目前高居勝投榜第一，另外防禦率3.12也僅次於兄弟洋投米蘭達，絕對是聯盟本季數一數二的先發投手，但是他卻謙虛的表示自己其實今年身體狀況不好，贏球真的是「運氣運氣」，要感謝隊友的幫忙。今年關於比賽用球的彈性數值又再度被拿出來討論，但王溢正似乎不受影響，他笑說自己也沒有什麼特別的秘訣，就是把球壓低，盡量不要失投讓打者有可趁之機，可能是因為這樣，才比較沒被打出去。不過開季身體欠佳，怎麼反而投出如此頂尖的投球內容？王溢正說這可能是因為有狀況，所以在投球上會更加謹慎，同時找出節奏和打者周旋，所以才有這麼好的表現。身為中職本土年紀較大的幾名投手之一，王溢正表示自己很佩服統一老牌強投「嘟嘟」潘威倫穩定的表現，但也認為可能是因為後者身材較為壯碩，因此身體肌肉的保護機制較為足夠，所以他也必須找到屬於自己的調整方式。另外，他也透露自己會和好友陳偉殷聯絡，後者也常常看他的比賽，不過卻一在吐槽自己。「就是希望他能盡快有球打啦！王溢正最後這麼說道。