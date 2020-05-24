中職／桃園本季首度開放觀眾進場　資深「熊」迷搶下頭香

▲樂天桃猿隊開放球迷主場首戰，圖為球迷呂小姐。（圖／黃建霖攝）

▲樂天桃猿隊開放球迷主場首戰。（圖／吳政紘攝）

▲樂天桃猿隊開放球迷主場首戰。（圖／吳政紘攝）

▲樂天桃猿隊開放球迷主場首戰。（圖／吳政紘攝）

桃園棒球場在今天本周起首度開放球迷進場，不過前幾天比賽都因雨而延期，直到今天才好不容易放晴，球場外在中午就有球迷來排隊準備等候進場，所幸首次實施的現場實名制動線效率不錯，沒有出現「塞車」的情形。搶到頭香的資深球迷呂小姐表示，等了那麼久好不容易能進球場看球了，真的很開心。樂天桃猿本來在21日就將首度開放觀眾進場，不料遇到近年最強梅雨鋒面，導致前3戰都悉數延賽，直到今天才確定能開打。現場工作人員謹慎的執行防疫相關的工作，另外球迷也需攜帶個人身分證或是有頭像之桃園市民卡、桃園學生卡、桃園敬老愛心卡、桃市府員工卡或手機行動桃園市民卡，實施認證後才能進入球場。來自高雄的呂小姐，今天大概一點左右就已經到球場外等候，她表示由於是首次實行實名制，擔心會弄比較晚，所以就想說早點出發。沒想到今天動線安排的相當好，實名認證速度也相當快、沒有耽誤太多時間，成為第一個進場的球迷，自己也非常意外。「我們也要盡力做好防役不要成為聯盟和球團的負擔，球迷也有義務去盡一份心力。」呂小姐從La New熊時期就支持球隊，女兒還曾經參加過球團舉辦的棒球營，現在小孩子都大了，因此又能有時間出來看球了。樂天今天派出卡本特先發，他本季目前1勝1敗的成績，防禦率3.55、被打擊率0.274。而統一則是由達尼爾主投，31歲的他曾登上過大聯盟，戰績2敗、防禦率7.13，去年則在美國獨立聯盟及墨西哥聯盟。