中職／中信兄弟落敗球迷罵三字經　陳鴻文反嗆「來啊！」

富邦悍將今天跟中信兄弟之戰，因為雙方比賽中有觸身球產生衝突，導致比賽結束後還有球迷對富邦球員辱罵三字經，富邦守護神陳鴻文賽後抓狂反嗆「來啊！」引發關注。這場比賽富邦在3局下由索沙對張志豪丟出觸身球，由於張志豪在首局就開轟，換上代跑陳子豪。米蘭達則是在6局對林益全投出頭部觸身球，再丟故意觸身球被勒令退場。賽後富邦雖然贏球，但是看台球迷依舊忍不住開罵。