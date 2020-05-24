警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／中信兄弟落敗球迷罵三字經　陳鴻文反嗆「來啊！」

運動中心/綜合報導-2020-05-24 20:59:08
▲陳鴻文。（圖／富邦悍將提供）
富邦悍將今天跟中信兄弟之戰，因為雙方比賽中有觸身球產生衝突，導致比賽結束後還有球迷對富邦球員辱罵三字經，富邦守護神陳鴻文賽後抓狂反嗆「來啊！」引發關注。

這場比賽富邦在3局下由索沙對張志豪丟出觸身球，由於張志豪在首局就開轟，換上代跑陳子豪。

米蘭達則是在6局對林益全投出頭部觸身球，再丟故意觸身球被勒令退場。

賽後富邦雖然贏球，但是看台球迷依舊忍不住開罵。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀