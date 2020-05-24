中職／領先未能守成　樂天開放觀眾首戰遭統一逆轉

樂天桃猿今天是本季首度開放觀眾進場，不過可惜卻無法用一場勝利來回報球迷，在率先打下分數的情況下，卻在比賽中斷崩盤，被統一獅在兩局內打進6分慘遭逆轉，終場以5:7輸球。此役率先發動攻勢的是統一打線，他們在第1和第3局時都靠著陳傑憲和吳桀睿上壘、攻佔上得點圈，不過卻讓樂天先發卡本特靠著適時的三振給逃過丟分的情形，錯失先馳得點的機會。結果反而是由化險為夷的樂天率先打進分數，2局下林立敲出三壘安打後，郭嚴文隨即掃出右外野的安打，將跑者送回得分；4局下，樂天又在廖健富敲出二壘安打後開啟攻勢，陳晨威和林智平都跟著擊出帶有打點的安打，讓球隊擴大領先到3:0。不過卡本特今天狀況不佳的問題持續沒有改善，第5局先是保送陳傑憲，又對吳桀睿投出觸身球，之後林安可的二壘反彈球造成失誤，讓一名跑者回來得分，接著郭阜林和林靖凱又各敲出帶有打點的安打，將分數追平，也將卡本特給打下場。6局上，樂天換上近況不錯的王溢正中繼，但統一攻勢再起，陳傑憲和吳桀睿兩人都是本場的第4次成功上壘，並靠著蘇智傑的二壘安打回來攻得超前的2分，郭阜林再補上高飛犧牲打，統一反倒取得6:3領先。今天「開箱」的獅隊新洋投達尼爾表現差強人意，只投了3又2/3局就被敲9安丟3分退場，還好隊友用棒子幫他解套。接手的劉軒荅投到5局結束沒有再掉分。不過之後郭恆孝在6局下卻遇到了狀況，被連敲2支二壘安打丟掉2分，樂天也趁此機會追到5:6。8局上，蘇智傑從陳禹勳手中敲出陽春砲，延續了統一連續22場敲出全壘打的紀錄，也讓球隊多添1分保險分。雖然下一個半局樂天一度無人出局攻占滿壘，但最終中心棒次卻無法搶下分數。9局下獅隊確保萬無一失，換上終結者陳韻文關門，他也順利的連抓3K，結束比賽。