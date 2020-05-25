日職／嚴選美女松井愛莉　逆天長腿美腳開球

在日本是逆天長腿女王的松井愛莉，是首屈一指的美女模特兒，身高170公分以上，由於美腿太吸引人，還獲得2016年「美腳大賞」肯定，她在2017年5月7日受到羅德隊邀請，為球隊開球，這也是她自2014年以來，第二次開球。
在偶像劇等多樣發展，松井愛莉自然的天真模樣，反而是許多人心中的理想對象，而她在代言羅德母企業巧克力商品，也獲得好評。
松井愛莉私底下也有淘氣一面，但是又卻不失性感，是不少球迷的最愛開球對象之一，「太平洋聯盟TV」也在近期回顧她的開球儀式，讓球迷大飽眼福。
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