NBA／曾有望被交易到湖人　巴克利怨母隊臨時取消交易

傳奇球星「巴爵士」Charles Barkley生涯不曾拿到過冠軍，近日他透露自己曾經有機會被交易到湖人，當時還因此和朋友喝酒慶祝，但最終因為母隊76人退出交易而未能成行。「我的經紀人在一天早打電話給我說：『嘿！你今天要被交易到湖人了。』然後我和我的朋友，我們就出去慶祝，在中午時分喝得酩酊大醉。」Barkley敘述當時情形時這麼表示，「我當時非常興奮，但他在3小時後給我回了電話，大概是下午三點半，他說：『76人退出了交易』。」但當時Barkley已經喝得非常醉了，而且當晚76人還要進行比賽，結果Barkley說那場賽事他發揮得非常差，也很生氣球團居然最終臨時抽手，沒有把自己送度想去的洛杉磯，之後過了2、3年，他才終於在1992年夏天被送到了太陽隊，並且在下一季拿到了MVP，並率隊打進總冠軍賽。可惜太陽剛好遇到當年勢不可擋的公牛，之後幾年也沒能在火箭、爵士和超音速的競爭下衝出西區，晚年Barkley投靠火箭想一圓冠軍夢，不過最終還是未能如願。如今早已退休的Barkley，目前在《TNT》當球評，不過常常被一同搭檔的Keeny Smith以及Shaq O’neal嘲笑沒有冠軍戒指，這也成為他生涯的一大遺憾。當時湖人正是在魔術強森在帶隊，他們在1987年拿下最後一座冠軍，之後當家中鋒「天鉤」在1988年退休，球隊禁區實力也跟著下滑。之後大前鋒位置上短暫由Sam Perkins頂替，他雖然是一名好球員，但並沒有影響比賽的能力，如果當時湖人真能交易來巔峰時期的Barkley，那麼互許真的有機會在1991年和公牛來爭一決雌雄，如今的籃球歷史也可能因此而改變。