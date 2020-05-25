NBA／用未來換現在？勇士總管：會考慮交易選秀權

目前NBA正在著手準備進行復賽事宜，不過即使再打幾場例行賽，勇士也幾乎確定以聯盟最差戰績結束賽季，這意味著他們將有機會在今年的選秀大會上「一展鴻圖」。總管Bob Myers近日在接受《NBC體育》記者Monte Poole採訪時承認，自己將會考慮交易選秀權。由於復賽後不太可能打完全部例行賽，而勇士目前以4.5場的勝差「領先」各隊、獨居聯盟墊底的席次。代表他們季後將有14%機會取得狀元籤，有40.1%機率獲得前三順位，還有47.%的機率能獲得第5順位。而雖然Kevin Durant本季離隊，但以Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green為核心的陣容仍然在陣中，因此外界認為勇士球團很有可能不會等新秀成長，而是用高順為選秀權的價值當作交易籌碼，換取有實力的好手加入。對此，Myers在接受訪問時也坦言，他們將會考慮交易選秀權的事。「是的，我們會考慮所有的事。現在，我不知道(你們)標題是否會下『勇士要交易選秀權』。因此，我要強調我說的是『考慮』。」但也也有人認為，勇士要靠著選秀權叫交易到足夠出色的即戰力不切實際，因為今年是選秀小年，這會降低交易的價值。不如往下交易順為較低的選秀權，藉此得到一名能進輪換的老將，然後再用4到6順為選一名像是Obi Toppin、Isaac Okoro或Deni Avdija等潛力一般、但能立即提供幫助的即戰力，或許會比較理想。