NBA／格林：我在柯瑞的幫助下永遠改變了比賽

隨著5年獲得3座冠軍的偉大王朝建立後，「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson用自身可怕的投射能力震撼了全聯盟，近期在《All the Smoke》的播客節目中，勇士明星大前鋒Draymond Green表示他們三人組已經「永遠改變了比賽」。自2014-15賽季以來，勇士隊用他們新穎的打法開創了一個時代，他們擁有NBA史上19個進攻效率最高的賽季其中的3個，還完成例行賽73勝，以及季後賽16勝1敗封王的紀錄，目前也越來越多人開始討論他們是否是史上實力最強的球隊。Green近期在得意的在節目中說：「我認為我在Steph Curry的幫助下改變了籃球比賽。我認為Steph Curry在我的幫助下改變了籃球比賽。我認為我們是天生的比賽搭檔。然後，還有Klay Thompson...我們三個人永遠改變了比賽。」雖然常常會有爭議言論，又被外界認為是導致Kevin Durant離開的原因之一，不過Green的全能性確實是這支球隊不可或缺的一環，不僅能在防守端能完美支援各個位置，進攻端也有組織和進行掩護的能力，手感好時甚至能在外線來一手，實力無庸置疑。不過，有人認為Green這樣的發言實在是有點自大，因此在下面留言反唇相譏，但也有人覺得他所說的話粗理不粗，確實是有一定的道理在。