MLB／國民隊冠軍戒有玄機　寶貝鯊圖騰藏其中

去年在季後賽演出大驚奇的國民隊，今年球季本來現在應該已經在頒發冠軍戒，享受開季的榮耀，不過卻因為新冠肺炎影響，這樣的日子恐怕要7月再說。不過國民隊推也特別展示這次冠軍戒不一樣的地方，除了有華府代表性圖案，還有「寶貝鯊」跟各隊交手過程，這只冠軍戒，真的是不對外販售。國民隊圖案就用了30顆紅寶石點綴，加上32顆藍寶石，超級奢華的代表7次再見安打，13場完封勝，還有8場連勝紀錄以及季後賽打了4輪。

除了選手名字旁，還有一些紅寶石點綴而成，這是國民隊史首座冠軍，隊史前身為博覽會隊。



▲國民隊冠軍戒。（圖／取自國民隊推特）