MLB／國民隊冠軍戒有玄機　寶貝鯊圖騰藏其中

不過國民隊推也特別展示這次冠軍戒不一樣的地方，除了有華府代表性圖案，還有「寶貝鯊」跟各隊交手過程，這只冠軍戒，真的是不對外販售。
國民隊圖案就用了30顆紅寶石點綴，加上32顆藍寶石，超級奢華的代表7次再見安打，13場完封勝，還有8場連勝紀錄以及季後賽打了4輪。
除了選手名字旁，還有一些紅寶石點綴而成，這是國民隊史首座冠軍，隊史前身為博覽會隊。
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除了選手名字旁，還有一些紅寶石點綴而成，這是國民隊史首座冠軍，隊史前身為博覽會隊。
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