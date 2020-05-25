中職／找到了！辱罵陳鴻文三字經球迷道歉　列不歡迎名單

對於此事，聯盟規章雖然有規範球員不得辱罵球迷等條例，卻沒有規範球迷「黑名單」等做法，不過球團之前也有「大帥」、「RJ大叔」等著名球迷規定。
而球團其實最應該建立機制，如何讓當地警力維護治安，又不能破壞球迷觀賽品質，保護球員人身安全，可能才是需要杜絕此事的關鍵。
中信兄弟球團也表示，對於此類不理性、影響場內秩序之人員，中信兄弟球團將會把他們列為不受歡迎名單，取消購票資格，並將其身份註記，送聯盟備查。
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中信兄弟球團也表示，對於此類不理性、影響場內秩序之人員，中信兄弟球團將會把他們列為不受歡迎名單，取消購票資格，並將其身份註記，送聯盟備查。
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