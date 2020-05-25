空手道／訓練空檔嘗試瑜珈　文姿云：有助於心情上的轉換

▲李詹瑩(左)文姿云(右)示範基礎瑜珈動作

▲李詹瑩(左)文姿云(右)示範基礎瑜珈動作

▲李詹瑩(左)文姿云(右)示範基礎瑜珈動作

體育局今(25)日在記者會上邀請空手道選手「小清新」文姿云與臺大蛙后李詹瑩2位女子運動員，一同示範基礎瑜珈動作，鼓勵女性朋友培養良好的運動習慣。活動課程於5月25起開放6月課程報名，歡迎民眾上「全民瘋運動女力1家1」粉絲專業了解資訊。文姿云從小喜歡嘗試不同的運動，在成為空手道專項運動員後很少有時間和家人相處，但還是把握時間和父母一起爬山運動。以自身經歷鼓勵家長在孩子成長的過程中一起嘗試不同的運動，透過運動學習正確的態度及人生觀。近期由於新冠肺炎疫情影響，文姿云在繼續維持訓練的同時，也有了一些時間接觸不同的運動，像是籃球、桌球、手球和飛盤。而其中讓他很感興趣的就是瑜珈，「因為空手道是要出力的運動，瑜珈相對較靜態，可以幫助自己心態上做轉換。」曾為游泳果手的臺大蛙后李詹瑩，已有多年瑜珈教學經歷，並擔任本年度運動知能講座瑜珈老師，特別針對女性在意的問題，設計塑身與舒緩瑜珈。她表示，本次的課程包含動態的熱舞、有氧拳擊、飛輪、肌力訓練及舒展筋骨的皮拉提斯，鼓勵女性朋友養成規律運動的習慣。台北市體育局連續7年舉辦「運動知能系列活動講座」，今年課程除延續去年女性及親子互動兩大主題，另增加飲食營養知能及講座」，共計將規劃30場女性及20 場親子的運動課程，歡迎闔家大小一起運動，促進家庭感情。