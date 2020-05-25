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日職／終於可以看大王了！延遲三個月日職619開幕

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-25 16:03:48
▲日本火腿王柏融。（圖／取自王柏融IG)
受到新冠肺炎影響，日本職棒今天宣布，6月19日正式開幕，不過不開放球迷入場，也延了約3個月之久。

原本日職要在3月20日展開，不過隨著疫情嚴重推延，到現在才能決定開幕時間。

此外，日本也全面解除緊急事態，6月2日起2周會進行熱身賽，交流賽、明星賽都終止。

此外日職參考中職、韓職避免大規模移動，全部都有6連戰的行程，120場比賽都要打完，火腿隊台灣好手王柏融也終於可以出擊。

 

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