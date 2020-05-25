同意喬丹是史上最佳　快艇主帥：但詹皇也不該被貶低

在紀錄片《最後之舞》上映後，關於Michael Jordan和LeBron James誰更出色的話題又再度被炒熱起來，現任洛杉磯快艇總教練Doc Rivers在受訪時就認為Jordan依然是他心中最出色的籃球運動員，但不該因此而貶低James。近期為了在節目上討論Jordan和James的歷史地位，Perkins和Pierce兩位前塞爾提克的冠軍成員在節目上吵得不可開交，對此他們昔日的恩師Rivers也站出來講話，他表示人人心中都有一把尺，選誰都沒問題。「我們總是要進行比較，我和Michael交手過比賽，我一向把他排在第一位。」Rivers這麼說道，「但不應該因此貶低Lebron、魔術強森或Jabbar，還有我覺得經常被忽視的Kobe。」Rivers強調Jordan還是自己心目中的最偉大球員，但其他人也可以有自己的意見，「所有人都將自己與他進行衡量，這沒關係。拳擊項目上，我認為Muhammad Ali是史上最佳，但後來又出現了許多優秀拳擊手，你可以有理由說他們是GOAT。」「因此，在這裡你也可以有理由認為是LeBron。不過我總是會選擇MJ，直到我看到比他更出色的人。」Rivers最後這麼總結道。