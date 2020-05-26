NBA／不可思議的五年　上帝左手：我們會懷念這支勇士的

王朝的更迭，看著偉大的球員承先啟後，並思索其中的意義，這是不少人迷戀上運動競技賽事的原因。紀錄片《最後之舞》的播出，讓外界重新審視近年這支勇士的偉大，傳奇球星「上帝的左手」Chris Mullin就認為能親眼目睹這樣的球隊很難得，大家應該要好好珍惜他們。勇士在2015年拿到首冠後，2016年締造了例行賽73勝的紀錄，2017年用16勝1敗、近乎無敵的表現封王，2018則是擊敗了LeBron James完成衛冕，雖然最終無緣三連霸，但是在很多人心目中他們就是史上最好的球隊之一。Mullin對此頗有感觸的說，「我認為《最後一舞》的播出也讓人們理解了勇士最近五年的成就。他們的成就很難得，而且他們是帶著某種優雅、風度和尊嚴做到這些的。」此前有人詢問總教練Steve Kerr是否有比照《最後之舞》的模式，拍下了關於勇士爭冠路途中的珍貴紀實影片，但他表示球隊絕對不會這麼做，因為怕球員會因此而受到干擾，而當家球星Stephen Curry也同意這個說法。對此，Mullin認為有點可惜，「我知道Steve Kerr教練不讓拍攝團隊進入球隊，但是我認為再過一些年後，我們會懷念那支勇士，然後感嘆：『噢，那支勇士那五年可真棒，那是灣區的一段特別的時光。』。」