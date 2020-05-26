NBA／否認曾阻微笑湯打夢幻隊　喬丹當年錄音曝光自打臉

名人堂球星「微笑刺客」Isiah Thomas雖有不凡身手，卻不在1992年巴賽隆納奧運夢幻隊的陣容之中，有一說是受到公牛傳奇Michael Jordan(喬丹)的阻擋，但他卻在紀錄片《The Last Dance》中否認這一點，不過根據播客節目《Dream Team Tapes》卻揭露了Thomas沒打夢幻隊與喬丹有關。節目中播放當年的錄音，當時喬丹表示：「Rod Thorn(時任美國男籃選訓委員會主席)打給我，我說『Rod，要是Isiah Thomas在球隊裡面，我就不打』然後他答應我。」「他說『你知道嗎？Charles Barkley也不想要Isiah在隊上，所以Isiah他是不會成為這支球隊的一員的。』」喬丹說道。雖然喬丹曾在《The Last Dance》中說過Thomas僅次於魔術強森，是NBA史上第二強的控球後衛，也提到他至今仍對Thomas懷恨在心。而當年魔術強森和Larry Bird都不希望Thomas打夢幻隊，這也影響了他與聯盟其他球星之間的關係，特別是喬丹。日前有報導表示Thomas沒打夢幻隊，是受到魔術強森和Larry Bird所指使，不過魔術強森本人否認這樣的說法，「他沒有加入夢幻隊跟我有沒有關？不，他們沒有問過我誰應該加入的問題，David Stern和Rod Thorn只有要求我做一件事，那就是要我打給Larry Bird和喬丹，跟他們說應該一起打夢幻隊。」」