ABL／富邦勇士添新血　曾祥鈞、周桂羽正式加盟

▲臺師大隊長將披上2號戰袍

雖因新型冠狀病毒(COVID-19)肆虐，ABL宣布球季無期限延賽，但臺北富邦勇士的經營腳步仍持續邁進，近日已展開季外補強行動。球團今(26)日宣布正式簽約即將從輔仁大學畢業的中鋒曾祥鈞，及臺灣師範大學畢業的前鋒周桂羽。曾祥鈞大學生涯表現亮眼，曾入選中華男籃代表隊出征第30屆亞洲盃資格賽，更在剛結束的108學年度「UBA富邦人壽大專籃球聯賽」榮獲「得分王」獎項；而周桂羽以控球前鋒的好身手，在今年UBA聯賽的表現也不遑多讓，他擔任臺師大隊長，帶領球隊攻城掠地，勇闖「UBA富邦人壽冠軍決賽」，創下臺師大近年最好的戰績。兩位潛力新星將同時披上勇士戰袍，從對手變成隊友，未來的表現指日可待。輔大長人曾祥鈞，身高205公分、體重95公斤，今年於UBA整學年度平均17.1分13籃板1.7阻攻，大學生涯共拿下得分王、籃板王及兩次的阻攻王。同時，他也多次披上中華男籃的戰袍，為臺灣在國際賽事上爭光。曾祥鈞這四年期間的蛻變與進化讓許多人對他寄予厚望，也受到勇士教練團的青睞。勇士教練團更希望曾祥鈞能向勇士陣中的禁區長人、多年作為「臺灣第一中鋒」的曾文鼎身上學習，從場上的對抗、指導及經驗分享等，逐漸扛起禁區支柱的重責大任。臺師大隊長周桂羽身高192公分、體重88公斤，今年於UBA整學年度平均12.8分3.5籃板2.5助攻1.2抄截，投籃命中率5成41，三分線命中率高達4成24，全能身手讓他勝任陣中控球前鋒的角色。勇士教練團相信「野獸」林志傑及隊長蔡文誠會是周桂羽絕佳的學習榜樣，讓他在鋒線位置上更能與日俱進。臺北富邦勇士總教練許晉哲表示，非常歡迎兩位優秀的UBA菁英加入勇士，未來除了團隊日常訓練，陣中黃金世代也會給予指導傳承經驗，相信這樣難得的機會，將讓個人實力和團隊戰力發揮加乘效果，同步向上提升。曾祥鈞和周桂羽將於近期加入團隊訓練，盡快融入勇士隊體系以應未來賽季與勇士們一同出征。