NBA／直言莫蘭特奪新人王　微笑湯：他引領聯盟控衛進化

曼非斯灰熊新星Ja Morant(莫蘭特)憑藉著個人出色表現，被視為是本季年度新秀的最強人選，第一年球季就獲得極高評價，其中活塞傳奇球星「微笑刺客」Isiah Thomas，更直言莫蘭特就是NBA的未來。





Isiah Thomas在接受Sky Sports採訪時表示：「就我們的觀察，我認為莫蘭特是下一個世代的偉大控球後衛，而且已經降臨到我們的聯盟了。這一代已經有Stephen Curry、Kyrie Irving、Damian Lillard和John Wall等等的人物，我敢說莫蘭特會拿下2019-20年的年度最佳新秀，而且他將會引領偉大控衛的進化。」





Michael Jordan(喬丹)認為Thomas僅次於魔術強森，是NBA史上第二偉大的控球後衛，Thomas生涯12度入選全明星賽，並且率領活塞拿下2次的總冠軍，使得他對莫蘭特的評價相當有說服力。





儘管Thomas認為莫蘭特是年度新秀的熱門，但鵜鶘隊狀元Zion Williamson也緊追在後，不過受到2019-20年賽季因為疫情而停賽的緣故，使得兩人的的競爭被迫中斷。莫蘭特本季繳出場均17.6分、3.5籃板、6.9助攻的表現，命中率49.1%、外線36.7%。









