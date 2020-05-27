NBA／前活塞白人前鋒宣布退役　公鹿還要再付給他接近3億

31歲的前底特活塞隊大前鋒Jon Leuer，昨天更新了個人社群網站，他放上一張童年時拿著籃球的照片，並在文中表示自己因為飽受傷病，雖然仍然熱愛籃球，但卻不得不選擇退役。身高208公分的Leuer曾就讀威斯康辛大學，在2007年被密爾瓦基公鹿隊以第2輪第10順位給選中，不過在聯盟的發展卻一直浮浮沉沉，後來輾轉打過騎士、灰熊、太陽等隊，但皆無令人印象深刻的發揮。活塞在2016年時開給了這位傷痛纏身的白人大個一紙4年4200萬的合約，雖然轉隊第一年打出生涯年，出賽75場，繳出場均10.2分、5.4籃板的數據，但之後幾年又因傷而出場率驟減。後來活塞將其交易回公鹿，但前東家為了騰出空間將其裁掉，他的合約中依舊還有950萬美元(約2億8485萬台幣)的薪資。Leuer在IG上表示自己仍熱愛籃球，且希望能繼續在場上奮戰，但自己的健康情況並不允許。「過去三年我經歷了多次傷病，其中兩次傷病讓我錯過了整個賽季。我花了一段時間才接受這個結果，但現在我真的感到了內心的平靜，我正式宣布退役。」「雖然我對這些傷病感到非常失望，但我仍為征戰籃球場的每個瞬間而自豪。籃球是我一生中最美好的事情。籃球把我帶到了夢想的地方，通過籃球產生的關聯比任何事情都更有意義。」Leuer充滿感謝的說，「我和很多人建立了聯繫並且和他們中的很多人建立了終身友誼。籃球給我的遠遠超出了球場。我對這趟旅途心懷感恩，謝謝你們一路的陪伴。」由於新冠病毒疫情影響，本季可能只有有機會打季後賽的球隊才會復賽，Leuer的生涯也基本上算是就此結束，他和公鹿達成協議，接剩下的薪資拆成3年支付，平均一年可領3169348美元。