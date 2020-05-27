NBA／對喬丹、Kobe及詹皇對戰成績都占優　史上僅有一人

Michael Jordan、Kobe Bryant、LeBron James被認為是各自時代最頂尖的球員，不過事實上史上有一人在生涯對戰成績上對這3人都占優，他就是前底特律活塞冠軍控衛Chauncey Billups。根據《ESPN》的統計，在例行賽與季後賽的勝場相加後，Billups對Jordan為6勝4敗，對戰Kobe為22勝21敗，對戰James為22勝17敗，全部都贏多輸少，相當了不起。而在得知這項統計後，Billups今天在個人社群網站上轉發並寫道，「我從來都不是搞統計的。作為一名控球後衛，我所關心的只有取得勝利。但我有幸能在這些偉大的球員身上取得這項紀錄！！！」不過其實Billups只和公牛時期的Jordan打過4場，而他僅1勝3敗；之後Jordan轉隊到巫師時，已經38歲左右了，由於長時間沒接觸比賽，實力也大不如前了，因此Billups做為後輩扭轉成績也無可厚非。而在James方面，Billups的身分又變成了前輩，活塞在2003-07年處於巔峰時期，而騎士才慢慢在當區崛起，因此「小皇帝」一開始的確被二代「壞孩子」們壓制的比較慘一些，直到2007年季後賽才復仇成功。至於對上Kobe則較為公平，因為兩人屬於統一個時敗，也大約都在2003-2010年處於顛峰。2004年，活塞在不被看好的情況下，以4:1擊敗湖人拿下總冠軍，而Billups也獲選為FMVP。