NBA／自稱已「110%健康」　要看巫師一哥出賽得等下一季

因為阿基里斯腱受傷，導致一年半未出賽巫師隊一哥John Wall，他聲稱自己經過休養、復健已經完全恢復健康，不過就算賽季重啟之後巫師隊還有例行賽可打，Wall本季並不會上場。根據《The Athletic》記者Fred Katz的推特發文，Wall表示：「我已經恢復110%了，我很健康。」Katz表示，Wall本人和巫師隊已經多次表達立場，就算復賽之後還有例行賽要打，球團也不會讓他上場。Wall在去年一月時進行左腳手術，但沒想到過沒多久，就又發生跌倒意外導致左腿跟腱斷裂，讓他恢復的進度大幅落後，不過也因為他的缺席，讓巫師隊年輕小將有更多表現機會。在少了Wall的2019-20球季，Bradley Beal繳出生涯新高的表現。在57場出賽中，繳出場均30.5分，在聯盟中僅次於火箭隊的James Harden，命中率45.5%，3分球命中率35.4%。而Wall之前也在節目中否認與Beal之間有心節，還說自己已等不及傷癒歸隊之後兩人合體，他當時表示：「少了我，讓他有機會在場上只靠自己的力量，當其他球星沒有在陣容之中，你就是在另一個層級的比賽當中，所以他必須發展並且提升自己，我等不及和這樣的人一起打球了，因為我之前和他一起比賽時，他還不在那個等級上。他現在的打球方式使他更加危險，能為其他人，甚至為自己創造更多機會。」