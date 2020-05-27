NBA／拓荒者CJ自爆差點放棄籃球　母親一句話讓他堅持

許多NBA球員在學生時期都是籃球、美式足球雙棲的好手，在某個成長階段只能被迫二選一。甚至是意識到自己天賦的不足，不得不放棄擅長的運動，而波特蘭拓荒者「雙槍」之一的CJ McCollum近日透露當年也面臨這樣的掙扎，說自己差點就放棄了籃球這項運動。McCollum近日接受《NBC Sports Northwest》採訪時表示：「真的太瘋狂了，我小時候差點放棄籃球。從運動的角度來看，我經歷的那些事情都充滿信心。我爸媽在我相信自己之前，就對我充滿信心、信念。所以我會永遠感激和感謝，而我總是跟他們說，『我會盡全力回報你們，但你給了我這樣的天賦，我真的無以回報。』」加入NBA之後，籃球讓McCollum的社會地位大幅提升，也為他賺進大把鈔票，但他解釋當年是如何差點與籃球劃下句點。他說：「我當時還年輕，發展得並不順利，當時人生走到一個必須做出選擇的轉折點，你自問打算為了這個選擇付出多少，如果你不同意，那就只能選擇B計畫，像是我知道我得拿到4.0的學業成績，因為我爸媽一開始就說不會幫我付學費。所以我必須找出一條道路，我當時表現真的不如自己預期，所以我問『你到底要怎麼做？』而我媽說『你不是會逃避的人。』我並沒有放棄，接下來的就是歷史了。」McCollum最終做出正確的決定，堅持籃球運動並且在Lehigh大學打滿四年，最終在2013年的選秀會上以首輪第10指名被拓荒者選上。