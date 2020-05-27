NBA／當年練習嗆爆籃球之神　退役名將讓喬丹敢怒不敢言

《The Last Dance》紀錄了Michael Jordan(喬丹)如何對隊友嚴苛，不過退役名將Robert Parish近日接受播客節目專訪，他講述了一段他在屆退之年，與公牛隊友練習時對喬丹大開嘲諷的故事。





當年是Parish的21年職業生涯最後一年，他離開夏洛特黃蜂轉隊到公牛，和喬丹成了隊友，Parish回想某次練習：「當時我們在進行攻防練習，然後Phil Jackson把我排在我最常打的第二隊裡面。然後連續4個回合我們都狠狠教訓第一隊，這讓喬丹有點不爽，所以我就問他：「喜歡被打屁屁嗎？」」





「他會不爽是因為很顯然沒有人敢硬起來嗆他，你知道的，就是去挑戰他。然後他說如果我不夠小心的話，他就會把我電得屁滾尿流。而我回他『我根本不怕你，我曾和一些兇狠的傢伙一起打球，所以我應該怕你嗎？』你知道嗎，他當時看著我的眼神就好像我打翻他的馬克杯一樣。」Jackson說道。





最後Parish在公牛隊結束球員生涯，生涯拿過4座總冠軍，其中3座冠軍是在塞爾提克拿下(1981年、1984年、1986年)，另一座則是1997年的公牛隊，他說自己生涯曾和Larry Bird、Kevin McHale以及Bill Walton等名將一起打球，沒有理由畏懼喬丹。



