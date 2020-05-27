中職／范國宸生涯首次單場雙響砲　羅力飆10K助富邦捕猿

在現場稍早下著小雨的情況下，富邦悍將和樂天桃猿展開兩隊本周首戰，靠著先發投手羅力主投7局僅丟2分的優質先發，以及李宗賢的致勝安打和范國宸生涯首次的單場雙響砲，終場以5:2贏球。兩隊此役分別由兩名優異的洋投先發，前5局也因此形成了投手戰，樂天先發尼寇力前4局送出6次三振，不過在第2局被范國宸敲出1發陽春砲，讓富邦先持得點，取得1:0的領先。羅力上一戰對樂天主投7局只丟掉2分，展現他對於猿隊打線一向出色的壓制力，他前4局同樣也飆出6次三振，沒有丟分。不過第5局藍寅倫一顆穿出內野的滾地球、因為雨水而使得滾動變緩慢，讓跑者一路奔上二壘，之後再靠著郭嚴文的適時安打回來得分，雙方5局打完分數回到1:1平手。尼寇力再投完6局後退場，接手的蘇俊璋在7局下上場後連飆2K，但卻對戴培峰投出保送，接著胡金龍擊出內野安打，李宗賢再掃出兩分打點的三壘安打，富邦此局取得關鍵超前，再次以3:1領先。8局上羅力續投，但卻出現了一些狀況，先被陳晨威敲安，隨後又對林智平投出觸身球，富邦教練團緊急換投為林羿豪，雖然之後被陳俊秀的滾地球打回1分，不過他三振掉了廖健富，幫球隊保住領先。不過下一個半局，樂天牛棚投手又把分數給還了回去，黃子鵬對高國輝投出保送後，又被范國宸敲出兩分砲，富邦將領先分數拉開到5:2。第9局終結者陳鴻文上來守成，他雖然面臨了一些危機，但最終還是用三振畫下完美句點。