中職／指叉球速度和角度都完美　羅力：今天它很聽話

富邦悍將今天以5:2擊敗樂天桃猿，先發洋投羅力再次繳出7局僅失2分的好投，同時還送出10次的三振，無疑是球隊贏球的最大功臣。他賽後笑說自己今天指叉球感覺很不錯，這也是為什麼他現在能站在這裡採訪的原因。羅力今年開季身體不適，直到5月17號才首次上場先發，當時的對手就是樂天，而他也是先發7局只丟2分，幫助球隊拿下勝利。此役賽後他表示樂天打線非常強，因此自己必須要整場都投出高品質的好球來周旋才行，同時也感謝隊友在打擊和守備上的幫忙，今天是一場團隊的勝利。7局下富邦靠著李宗賢的安打取得領先，教練團決定讓羅力續投，對此總教練洪一中表示，當時有問過前者的意見，他直說自己沒問題；而羅力自己也坦言，當時有很想繼續投的意念，只是很可惜沒有好結果，還好林羿豪幫助自己守住，真的要感謝他。談到自己今天犀利的指叉球表現，羅力不諱言這個球路就是他的「壓箱寶」，自己能來台灣闖蕩也都要靠它。「今天它很聽話，速度、角度和使用時機都很到為，這也是為什麼我之所以在這(接受採訪)。」而當賽後被問到羅力今天的表現，洪總直言：「這內容不用我再多說了吧？」另外，他也說中職的環境洋投的表現很重要，季初球隊有兩名洋投不能上場，現在羅力回歸了，希望下個月包林傑回來後戰力能變得更好。