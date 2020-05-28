NBA／非裔男遭警壓頸身亡　柯瑞罕見動怒：他命不該絕！

日前美國明尼蘇達州一名非裔美籍男子George Floyd，遭員警當街以膝蓋壓制頸部長達5分鐘，男子最終窒息送醫不治，事發影像曝光之後，再度點燃黑人族群對於警方執法過當的怒火，其中勇士隊球星Stephen Curry(柯瑞)也氣憤不已，在個人Instagram抒發不滿。





George Floyd日前在明尼阿波利斯遭警方以膝蓋壓制頸部，雖然過程中他表明「我不能呼吸」，甚至有路人也質疑警方執法過當，但該員警卻不予理會，最終導致這場悲劇。





柯瑞在Instagram上傳一張Floyd當時被員警壓制的照片，寫道：「如果這張圖片沒有讓你不悅，甚至感到憤怒，那我不知道你是怎麼了。我看到很多人挺身而出，表達自己已經受夠了，表達出他們心中的憤怒。許多人站出來好是好，但同樣的現實還是在我們生活中上演，George Floyd，他也是有家庭，他命不該絕，他也向警方求饒，卻活生生被拒絕，這清楚地表明了身為黑人，他的命根本不重要，George是被謀殺的，對那個故意且緩慢奪走他生命的員警來說，他沒有把George當人看。」





事後，市長Jacob Frey也震怒將4名涉案員警革職，不過事件在美國迅速延燒，大批民眾希望以謀殺罪起訴該名員警，許多關心黑人民權的名人也挺身而出。



