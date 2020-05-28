NBA／有意找柯瑞、喬丹組隊比小白球　高球名將：有搞頭

由「老虎伍茲」Tiger Woods和長年勁敵Phil Mickelson對決，並找來2名NFL名將Peyton Manning、Tom Brady組隊的慈善賽事「The Match」日前落幕，獲勝的伍茲將2000萬美元獎金全數捐出，賽事的收視率也創下佳績。Mickelson希望「The Match」能成為年度賽事，並且提出找NBA球員來參賽的想法。





根據《洛杉磯時報》報導，Mickelson表示：「要是伍茲跟我可以組隊，對決2名比較年輕的選手，或是我和伍茲挑選年輕選手分別組隊，使它變成一場超高水準的高爾夫賽事？我覺得這樣有市場，但你必須讓比賽展現更多人格特質，像是Justin Thomas這樣的傢伙就很適合，他的搞笑功力會讓賽事增色不少。」





而Mickelson也對賽事提出了不同的想像，甚至認為可以找來NBA、NFL現役或退役的球星來參賽。





「我認為可以找來像是Steph Curry(柯瑞)或Michael Jordan(喬丹)，或是Tony Romo、Patrick Mahomes。他們高爾夫球都打得很好，天賦異稟同時也有很棒的人格特質，這樣的人格特質有機會在比賽中呈現，或是你可以找來喜歡高爾夫球的名人，像是Larry David或Bill Murray，我覺得這樣有搞頭。」Mickelson說道。









