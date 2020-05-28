中職／富邦還要找洋投　洪總：不考慮姜正浩

富邦悍將今天雖然延賽，不過還有進行球隊訓練，總教練洪一中針對目前投手問題提出看法，他說：「羊頭我們都一直有在找，但是有些因為一些問題無法來台，所以還要再看看。」不過傳出有韓國重砲姜正浩可能來台？他再度否認：「應該是不會考慮。」洪總認為，韓國職棒聯盟有一些規定，也需要遵守，加上他現在坐球監，目前沒有打算網羅。此外，目前不是姜正浩想去哪裡就可以，中職聯盟表示：「目前沒有收到任合球隊的身分照會」，因此姜正浩也不可能來台打球。