中職／田澤純一想來台　尼寇力歡迎前隊友

日籍投手田澤純一因為受到2年日職球監影響，目前考慮來台打球，他馬林魚前隊友尼寇力剛好在台灣效力樂天桃猿，也提出對老戰友的印象。尼寇力強調：「他是很有型的選手，並且很成功，而他也有很好的身體，賽前都會準備十足，花了很多時間在訓練上，在他身邊也學習到不少同的文化與技術。」兩人雖然同隊時間不長，因為田澤隔年就被交易到老虎隊，而且一直在小聯盟打拚，尼寇力說：「他跟我很像，我在美國待了10年時間，最後也沒有球隊，現在為他開了扇門，可以延續他的職棒之路，我相信他也會積極去爭取。」