中職／大聯盟傳大砍薪　尼寇力直呼來台幸運！

樂天桃猿投手尼寇力飄洋過海來台灣打球，家人有機會在下個月來台相聚，而他在美國的朋友目前還在等待大聯盟復工，並且最近勞資關係談不攏，相較之下，他說：「我是非常幸運的。」大聯盟預計砍球員薪資60%以上，造成許多球員不滿，尼寇力說：「球員在這個時期就是做他該做的事，像我們能打球還算很幸運，他們都待在家裡，現在也只能訓練這也會影響生理跟心理。」而他也跟2歲半女兒透過視訊通話，他提到：「過去她只會想說，我要去台灣！不過最近是真的要出發了，她也才真正意識到台灣在哪，並且即將體驗到台灣不可思議之處。」