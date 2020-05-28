NBA／誰是史上最偉大？名人堂球星：別只討論喬丹和詹皇

誰才是「史上最偉大球員」一直是籃球界爭論不休的話題，此激烈討論大多圍繞在公牛傳奇Michael Jordan(喬丹)，以及湖人隊「詹皇」LeBron James(詹姆斯)身上，名人堂球星Clyde Drexler提出自己的見解，認為最偉大球員的討論不應該只侷限在這兩人身上。Drexler在播客節目《A-Team》中表示：「我真的對這樣的現象很有意見，因為所有打過NBA的人那麼多，關於最偉大球員的話題，你卻只討論那兩個傢伙。」「你有Wilt Chamberlain、Kareem Abdul-Jabbar這兩個有史以來最偉大的球員，我認為應該從這兩人開始討論，後面還有Larry Bird、Dr. J、George Gervin、Elgin Baylor、Oscar Robertson和Jerry West這些人也該納入這個討論之中。我愛喬丹和詹姆斯，但別從這些打過NBA的人身上把某些東西奪走。」Drexler說道。Drexler在1992年時效力拓荒者，不過卻在總冠軍戰敗給喬丹率領的公牛隊，Drexler後來轉隊至火箭，並且在1995年擊敗魔術，拿下火箭隊史第二冠。今年57歲的Drexler生涯留下場均20.4分、6.1籃板、5.6助攻、2.0抄截的出色成績，並且在2004入選籃球名人堂。