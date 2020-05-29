NBA／種族主義撕裂美國　科爾：奴隸制度仍影響著社會

美國近期因為非裔男子遭警察誤殺的事件，導致了新一波的種族對立，許多NBA球星如LeBron James和Stephen Curry都紛紛憤怒的站出來譴責歧視和暴力，而勇士總教練Steve Kerr雖然是白種人，但他也呼籲各界不該遺忘要記住這些慘痛的教訓，並且不讓它再發生。「讓我們面對現實，我們是一個建立在奴隸制度上的國家，」Kerr受訪時直截了當的這麼說，「如果我們認為由於奴隸制已被廢除，這事就完了，那我們就是看不到現實。持續數世紀的奴隸制度和種族主義直接影響著現代社會。你想到奴隸制對黑人所做的事情，妻離子散、破壞社區的社交網絡，破壞那些聯繫人們並使之成長的事物。」Kerr也認為白人的確在起跑點上比非裔美人佔有很多優勢，「好比我們在跑一場馬拉松，我們告訴所有非裔美人群體，在我們跑到半程之前，你們不能起跑。等我們到了13英里的標線，你們才能起跑。比賽結束，白人會問，你們在哪裡？」而他認為最讓人感到害怕的就是這些非裔美人遭受迫害的事件，例如這次的「我不能呼吸了」的慘劇一直再發生，但他生活圈裡的人只是談論，很快就繼續生活，並且遺忘了這些。「人類本性就是過自己的生活，照顧好自己和家人。當你看到可怕的事情發生，你希望做些什麼。但當你沒有生活在那種環境中，那些事沒有發生在你的後院，你的孩子身上，你就更容易淡忘它。甚至當人們憤怒之時。暴力在延續。如果你不能把歷史上的往事與現在發生的事聯繫起來，你就是很盲目。」Kerr最後這麼總結道。