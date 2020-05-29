NBA／聯盟復賽怎麼打？知名記者：關鍵在他們兩人的決定

NBA近期正在熱烈討論關於復賽的相關措施，而根據知名記者Brian Windhorst在電視節目上透露的消息，決定本季未來賽程將怎麼打的兩位關鍵人物就是球員工會主席Chris Paul和聯盟總裁Adam Silver。目前NBA要復賽，為了精簡賽程，勢必將要改變賽制。但困難的點就在於並不是每位球員和每支球隊都想要同樣的東西，因此這也讓目前相關的討論都呈現著一種未知姓。Windhorst說，「假如你是排名第7、第8的球隊，你不想打爭取季後賽資格的錦標賽，你只想確保自己能進入季後賽。如果你是排在第11、12名，你可能希望打資格賽。而如果你是東西部排名前段班的球隊，你可能希望在季後賽前打幾場比賽以做好準備。如果你是其他球隊，你可能壓根不想打比賽。所以，以上所有選項都在探討之中，但目前並不清楚他們會採取哪種形式。」另外，Windhorst也深信並非所有30支球隊都會在復賽後回歸，「大部分人都相信這將不會是完整聯盟的復賽，而且比賽會進入某種形式的季後賽。至於說會舉行傳統的16隊季後賽？還是舉行某種形式的資格賽？這一點還在討論之中。」在本周五的聯盟董事會上，各隊老闆將會對此進行表決，因此未來幾天他們將會對於賽制進行大量的討論。Windhorst透露過去全明星賽的成功改制，正是因為Silver和Paul之間的成功合作，因此相信他們這一次也能找出解決方案。