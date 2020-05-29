NBA／當年沒留下奈許　獨行俠老闆：是我們做過最蠢決定

達拉斯獨行俠老闆Mark Cuban(庫班)日前談到2019年延攬Kristaps Porzingis的決定，堪比當年James Harden(哈登)加盟休士頓火箭。而他近日也談到當年沒有續留Steve Nash(奈許)是愚蠢的決定，並且與尼克隊當時放棄Porzingis來做比較。





奈許當年從獨行俠被交易到太陽之後，連兩年獲選為最有價值球員，多年之後還入選籃球名人堂。身手如此了得，當初獨行俠卻決定不和他續約，是因為球團聽信了當時對奈許的健康評估。





庫班近日接受廣播專訪，他說到：「每支球隊都有自己的理由，我們當初讓奈許走人，這是我們所做過最愚蠢的決定。在那個時候，我們收到關於他的健康評估，說他的背部狀況不樂觀，很顯然的，那份健康報告是錯的。就跟尼克一樣，他們有自己的判斷，而且也努力去辦到他們想做的，但有時候就是行不通。」





庫班所說的「尼克的判斷」，指的是獨行俠在2018-19年球季中，將DeAndre Jordan、Wesley Matthews、Dennis Smith Jr.以及2021年、2023年的首輪籤送往尼克，換取Kristaps Porzingis的加盟。





雖然Porzingis因為前十字韌帶傷勢的關係，整個2018-19年賽季都沒有出賽，不過他本季表現大復活，51場出賽繳出場均19.2分、9.5籃板、1.7助攻的成績。他與「歐洲金童」Luka Doncic聯手，讓獨行俠成為競爭力十足的西區勁旅。



