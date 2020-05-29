NBA／非裔男遭警壓頸身亡　退役球星超怒：處死涉案警！

美國明尼蘇達州一名非裔美籍男子George Floyd，日前遭員警當街以膝蓋壓制頸部長達5分鐘，最終窒息送醫不治，事發影像曝光之後，再度點燃黑人族群對於警方執法過當的怒火，甚至NBA退役名將Stephen Jackson支持對涉案員警處以死刑。





George Floyd日前在明尼阿波利斯市遭警方以膝蓋壓制頸部，雖然過程中他表明「我不能呼吸」，甚至有路人當場質疑警方執法過當，但該員警卻不予理會，最終釀成悲劇。





事後，市長Jacob Frey也震怒將4名涉案員警革職，不過事件在美國迅速延燒，大批民眾希望以謀殺罪起訴該名員警。Stephen Jackson今天在廣播節目中呼籲檢察官對涉案員警處以死刑，他說：「我知道不會有人被判處死刑，但我這一生都要極力爭取。」





Jackson說：「阻止我們非裔族群被濫殺的唯一辦法，就是他們同類的其中一個人，因為做了某些事情而坐上電椅，讓他們知道自己可能得付出這樣代價。我們要親眼看看，全世界也要親眼看看，我族群的弟兄死了，全世界也必須看見他們其中一人死，這是我們爭取正義的唯一途徑。」Jackson還說他與Floyd女兒的母親談過，對方說自己還深陷震驚的情緒當中，至今還無法跟小孩告知這個消息。



