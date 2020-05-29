NBA／比十年前還強！格林：現在詹皇更聰明知道如何贏球

洛杉磯湖人當家球星「詹皇」LeBron James本季打出亮麗成績，曾經和其在騎士隊當過隊友的自家後衛Danny Green認為，現在的他比以前更加強大、更懂得怎麼去贏球。James去年表現因傷未如預期，湖人最終也沒有打進到季後賽，讓他不少人認為他受到年紀的影響，已經沒有「聯盟第一人」的實力了。不過這一季他和Anthony Davis攜手將球隊帶到西區第一，看起來仍有十足的影響力。Green曾經在2009-10賽季短暫待過騎士，該季James拿下MVP，並在季後加入熱火隊。比較當時和目前在湖人的時期，前者認為：「新秀賽季我的出場時間不多，不過基於對他的了解和觀察，10年之後，他肯定比那時塊頭更大、更加強壯、也更成熟了。」「當我新秀賽季在那裡時，他還處於生涯巔峰。不過，現在的他更聰明了，他知道應該如何贏球。他是一名更好的職業球員，並非說他之前不是，他那時很擅長利用運動能力對付對手。」Green如此分析，「現在的他仍然運動能力上佳，但他知道目前自己並不是非得需要用到運動能力。他足夠聰明地選擇他的角度，選擇他需要在哪些時刻使用運動能力。」最後Green總結道，「他知道該如何贏球，去往邁阿密贏得兩個冠軍後，他回來又在克里夫蘭贏得一冠，那個冠軍太不可思議，太驚人了。現在，他在把這支球隊帶回科比打球時的水平。所以，他絕對是和原先相同類型的運動健將，但又是一個更聰明、更好的人了。」