NBA／當年喬丹怒穿回23號　裝備經理揭露背後決策秘辛

公牛傳奇Michael Jordan(喬丹)在1995年的首度復出改穿45號球衣，最後又改回23號的故事眾所皆知，大多人認為當年魔術隊後衛Nick Anderson在某場賽後對喬丹的評論是改背號的關鍵原因，不過前公牛裝備經理的John Ligmanowski近日透露當年改背號不為人知的小故事。在1994-95年賽季的東區決賽第1戰，喬丹面對魔術時出現關鍵失誤，被Anderson從背後抄截，而且他賽後還發表評論表示：「45號終究不如23號令人畏懼，45號不是23號，我可沒辦法對23號做到那樣的事。」因為對手的批評，讓喬丹在第2戰甘願被聯盟罰款2萬5千美元，也要換穿回23號球衣，完全將當時的氣氛炒到最熱。而John Ligmanowski近日在播客節目上，講述當年喬丹做出此決定時背後的故事。Ligmanowski說：「我和喬丹在Berto Center(公牛練習場館)的休息室進行討論，我問他『你打棒球時是穿45號，你現在想要穿什麼號碼？』他坐下來想了一會兒，然後他決定還是繼續穿45號。」「然後我說『我告訴你，是我的話會怎麼做，我會選23號，所以我兩件都幫你準備了，我們有45號和23號，如果你想要改變主意，我會理解的。』我總是隨身帶著23號球衣，以防他決定要穿上它，然後事情就發生了。」